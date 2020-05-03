В России за сутки выявили более десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрированы 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье утром, 3 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией. Общее число зараженных возросло до 134 687 человек.

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Более половины выявленных случаев приходится на Москву — 68 606 человек, в том числе 5 948 за последние сутки. Большое количество новых инфицированных также выявлено за последние сутки в Московской области, Санк-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

За сутки скончались 58 пациентов с диагнозом Covid-19. Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии в России достигло 1280 человек. Число выздоровевших пациентов составляет 16 639, в том числе 1626 человек были выписаны из больниц за последние сутки.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в России провели более 4,1 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 174 тысяч тестов были сделаны за последние сутки. При этом у 50,3% новых выявленных случаев заражения не было клинических проявлений болезни.

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