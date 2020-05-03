В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

В Северной Осетии рядом с селением Ногир местные жители сожгли вышку сотовой связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Вячеслава Битарова. По его словам, вандалы опасаются ввода в эксплуатацию сети нового поколения 5G. Cогласно популярной в интернете теории заговора, эта технология помогает распространению эпидемии коронавируса. С точки зрения науки, эта гипотеза не имеет под собой никаких оснований.

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Когда и как произошел инцидент Вячеслав Битаров не уточнил. Неизвестно также, действительно ли оборудование предназначалось для внедрения сети 5G — в России эта технология пока что не работает даже в тестовом режиме.

«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать», — приводит ТАСС слова главы республики. Битаров уточнил, что это мнение ему высказали участники митинга против режима самоизоляции во Владикавказе 20 апреля.

Теория заговора, согласно которой внедрение сети 5G может помочь распространению коронавируса или даже является его причиной, стала популярна среди интернет-пользователей в апреле. Из-за сообщений конспирологов антенны для сетей пятого поколения стали сжигать в Великобритании — по данным The Guardian, от вандалов пострадали не менее 20 вышек.

Ученые не нашли связи между распространением коронавируса и созданием сетей 5G. Кроме того, вспышки Covid-19 зафиксировали в тех странах, где к развертыванию этой технологии еще не приступили. Для борьбы с теорией заговора Google и YouTube начали блокировать ролики, поддерживающие эту идею конспирологов.

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