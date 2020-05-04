В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
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Более 70 боевых самолетов и вертолетов приняли участие в подготовке авиационного парада ко Дню Победы. 28 апреля Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы – парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк» – состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Однако 9 мая в честь праздника в небе Москвы пройдет авиапарад, во многих городах будет салют.
Ранее, 16 апреля Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением COVID-19. После этого тысячи военнослужащих, которые готовились к нему в столице и регионах, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.
Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, предполагается в 32 городах России, сообщает «Интерфакс».
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