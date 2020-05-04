В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы. REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

RFI

Более 70 боевых самолетов и вертолетов приняли участие в подготовке авиационного парада ко Дню Победы. 28 апреля Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы – парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк» – состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Однако 9 мая в честь праздника в небе Москвы пройдет авиапарад, во многих городах будет салют.