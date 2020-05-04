COVID-19: в России за сутки снова выявили более 10 тысяч случаев инфицирования

Еще 10 581 случай заражения COVID-19 был выявлен в России за прошедшие сутки

Еще 10 581 случай заражения COVID-19 был выявлен в России за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 4 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

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По сообщениям штаба, в стране второй день подряд фиксируется более 10 тысяч случаев инфицирования. Общее число зараженных достигло 145 268 человек.

За сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 76 пациентов, всего же с начала эпидемии в России, по официальным данным, COVID-19 унес жизни 1 356 человек.

Еще 1 456 человек поправились и были выписаны из больниц. С начала эпидемии в стране выздоровели 18 095 заразившихся.

Больше половины новых случаев зафиксированы в Москве, где диагноз COVID-19 за сутки поставили 5 795 раз. Еще 803 случая заболевания обнаружено в Московской области и 317 — в Санкт-Петербурге.

Накануне, 3 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью на телеканале «Россия-24», что не исключает введения «паспортов иммунитета» до появления вакцины от коронавируса. По словам министра, это технически возможно благодаря «новой программе, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден».

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