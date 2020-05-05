Число заболевших COVID-19 в России превысило 155 тысяч

Москва, с большим отрывом, продолжает занимать первое место по числу заразившихся коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки в России выявлено еще 10 102 случая заражения COVID-19.

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Таким образом, по официальным данным, в стране зафиксировано 155 370 случаев инфицирования.

По-прежнему больше всего заразившихся выявляют в Москве. За сутки там обнаружено 5714 случаев. Всего в столице диагноз был поставлен 80 115 раз.

В штабе отмечают, что почти у половины пациентов, диагноз которым поставили в течение прошедших 24 часов, коронавирус протекает без клинических проявлений.

1 451 человек скончался от последствий заражения COVID-19 с начала эпидемии, 95 — за последние сутки.

За 24 часа еще 1 770 пациентов поправились, общее количество выздоровевших, по данным оперштаба, составляет 19 865 человек.

Специалисты университета Джонса Хопкинса, ведущие подсчет статистики по COIVID-19 утром, 5 мая, передают, что с начала пандемии в мире выявлено 3 582 469 случаев заражения, 251 365 человек скончался.

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