В России снова выявили более десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Дорога к поселку Первомайское в Ленинградской области, где с 30 апреля ввели каранти из-за коронавируса

Четвертый день подряд в России за сутки выявляют более десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает 6 мая оперативный штаб по Москве, за минувший день в стране зарегистрировано 10 559 новых случаев инфицирования. Общее число подтвержденных случаев заражения в России превысило 165 тысяч.

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Большинство случаев (5858) снова выявили в Москве. Еще 829 случаев зафиксировали в Московской области, 312 — в Санкт-Петербурге, 272 — в Нижегородской области, 181 — в Дагестане, 136 — в Мурманской области, 105 — в Кабардино-Балкарии, 105 — в Ямало-Ненецком автономной округе, 102 — в Татарстане.

Около 40% среди новых выявленных зараженных не имели клинических проявлений COVID-19. 80% новых инфицированных младше 65 лет.

За минувшие сутки зафиксировано 86 летальных исходов. Всего, по официальным данным, с начала эпидемии от последствий заражения коронавирусом в России скончались 1537 человек. Выздоровели 21 327 человек.

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