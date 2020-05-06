Собянин заявил о сохранении в Москве режима самоизоляции после 12 мая

12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия и стройки, однако смягчение карантинных мер не коснется режима самоизоляции.

Режим самоизоляции в Москве «не ослабеет» после 12 мая. С таким заявлением выступил в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам столичного градоначальника, 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия и стройки, однако смягчение карантинных мер не коснется режима самоизоляции.

«Режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы давать возможность работы большому количеству предприятий. Мне кажется, это решение, которое сегодня возможно в Москве», — заявил Собянин. Его слова приводит РБК.

Мэр отметил, что пока преждевременно говорить об открытии парикмахерских и других предприятий сферы услуг, так как это может привести к росту распространения инфекции.

Ранее, в среду, издание «Открытые медиа» со ссылкой на чиновников столичной мэрии сообщило, что в Москве готовятся ввести обязательное ношение масок. «Логично ввести обязательное ношение масок с 12 мая», —заявил один из собеседников издания.

По данным на утро 6 мая в Москве выявили 5858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Всего в столице официально зарегистрировано около 85 тысяч случаев заражения — это более половины от всех случаев заражения в стране (165 тысяч).

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