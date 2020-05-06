«Пусть он дождется суда в безопасности»: Гребенщиков, Звягинцев и Познер написали обращение в поддержку Юрия Дмитриева

Юрий Дмитриев возле суда Петрозаводска в апреле 2018 года. Историк провел в СИЗО уже три года.

«Новая газета» публикует в эту среду, 6 мая, открытое письмо общественных деятелей, писателей и журналистов в поддержку историка Юрия Дмитриева. В СИЗО Петрозаводска, где содержится 64-летний глава карельского отделения «Мемориала», были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

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Под обращением к председателю Верховного суда Карелии подписались Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Владимир Познер, Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили и многие другие, в том числе французские историки Сесиль Вессье и Николя Верт, а также польский фотограф Томаш Кизны, много лет исследующий тему ГУЛАГа.

Авторы открытого письма напоминают, что в СИЗО-1 Петрозаводска, где Юрий Дмитриев содержится уже три года, были выявлены первые случаи заражения коронавирусом. «Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик», — отмечается в тексте обращения.

«Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности», — говорится в письме.

Завтра, 7 мая, в Верховном суде Карелии будет рассмотрена апелляция адвоката Юрия Дмитриева Виктора Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда о продлении содержания под стражей до 25 июня.

«Мы просим сделать все возможное для того, чтобы это решение было отменено, и мера пресечения для Юрия Дмитриева была изменена на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, до окончательного решения суда по его делу», — подчеркивают авторы обращения.

В конце марта петиция с требованием освободить карельского историка появилась на платформе Change.org. Еще одна, аналогичная петиция была запущена на платформе Aavaz.

Ранее с призывом освободить часть заключенных из российских тюрем в связи с пандемией коронавируса выступили международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International. В европейском бюро ВОЗ также назвали заключенных одной из наиболее уязвимых групп перед COVID-19.

Два года назад, в апреле 2018 года, Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева, однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил этот приговор и в отношении историка было выдвинуто новое обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. По словам адвоката, по совокупности статей Дмитриеву грозит до 20 лет тюрьмы.

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