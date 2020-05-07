Историка Юрия Дмитриева оставили в СИЗО

Верховный суд Карелии отказался изменить меру пресечения историку Юрию Дмитриева и оставил его в СИЗО до 25 июня. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Накануне более 150 общественных деятелей призвали отпустить Дмитриева из-под стражи из-за его состояния здоровья и риска заражения коронавирусом.

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Республиканский Верховный суд оставил без изменений решение городского суда Петрозаводска, который продлил срок содержания Дмитриева под стражей до 25 июня.

В открытом письме, опубликованном 6 мая, 155 журналистов, писателей и других деятелей культуры попросили отпустить Юрия Дмитриева из-под стражи, так как в СИЗО, где находится историк, уже выявлены несколько случаев коронавирусной инфекции. «Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности, — говорится в обращении. — Всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик».

Юрий Дмитриев находится под арестом с августа 2018 года по обвинению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней приемной дочерью. Это уже второе уголовное дело: в апреле 2018 года петрозаводский городской суд оправдал его по статье о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.

Уголовные дела против карельского историка, который более 30 лет работал над сохранением памяти жертв сталинских репрессий, вызвало громкий общественный резонанс. Правозащитники называют дело политическим.

Ранее общественные организации, в том числе «Русь сидящая», сообщали о высоком риске вспышки эпидемии коронавируса в местах лишения свободы, где затруднен доступ к медицинской помощи. 28 апреля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о 271 случае заражения своих сотрудников. Однако власти отказались отпустить из-под стражи обвиняемых в преступлениях малой тяжести, а также объявили, что не будут проводить амнистию к 9 мая.

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