Режим изоляции в Москве продлили до начала июня

Ограничения, введенные в России из-за эпидемии коронавируса, продлили в Москве до 31 мая включительно. Об этом 7 мая стало известно из опубликованного указа мэра российской столицы Сергея Собянина. По-прежнему будут закрыты учреждения культуры, парки и другие общественные пространства. Однако с 12 марта возобновят работу промышленные предприятия и стройки.

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Школьники продолжат онлайн-обучение, причем для учеников не выпускных классов оно будет проходить в свободном режиме по желанию родителей. Ученики 9-х и 11-х классов будут учиться также дистанционно до 31 мая. Ранее оформленные пропуска будут продлены автоматически до конца мая.

Кроме того, вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте и магазинах. Штраф за нахождение в столичном общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова. Обязательное ношение масок ввели также в Санкт-Петербурге, а также ранее в некоторых других российских регионах.

Как рассказал сам мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24», по оценкам властей, коронавирусом в Москве в настоящее время заражено от 2 до 2,5% всего населения. «В пересчете на цифры это около 300 тысяч человек», — уточнил Собянин. Официально Covid-19 подтвержден у более 92 тысяч жителей Москвы и более 17 тысяч жителей Московской области. По словам Собянина, рост выявленных случаев связан с массовым тестированием москвичей. «Мы, пожалуй, уже переплюнули Нью-Йорк по выявляемости», — заявил мэр.

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