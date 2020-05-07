Россия обогнала Францию и Германию по числу выявленных случаев COVID-19

В России за 24 часа зафиксировали 11 231 случай заражения коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе, всего в стране диагноз COVID-19 поставили 177 тысячам человек — это больше, чем во Франции и Германии. Теперь Россия находится на пятом месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

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По данным российских властей, за последние сутки от последствий коронавируса скончались 88 человек.

В России число новых случаев COVID-19 за сутки пятый день подряд превышает 10 тысяч. Большую часть заболевших выявили в Москве и в Московской области. Накануне в стране выявили 10 559 пациентов с коронавирусом, а 5 мая — 10,1 тысячи человек.

Во Франции, согласно официальным данным, коронавирусом заразились 137 тысяч человек. Однако власти признают, что реальная цифра может быть выше, так как тесты долгое время проводили только среди пациентов из группы риска, а также при острых формах пневмонии. По оценкам Института Пастера, к 11 мая, когда в стране ослабят карантинные меры, коронавирусной инфекцией переболеют 5,7% жителей Франции.

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