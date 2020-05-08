Думать о будущем, а не об обнуленной советской химере

Сегодня RFI проводит специальный день, посвященный теме мира после эпидемии коронавируса («Le monde d’après»). Филолог Гасан Гусейнов попытался заглянуть в постизоляционное будущее, где, как он опасается, есть риск увидеть хорошо знакомые реалии нашего прошлого.

Реклама Читать далее

Российский человек остановился в интереснейшей точке истории своего государства. 7 мая 2020 года градоначальник самого большого города страны, в котором живет примерно шестая часть ее населения, заявил, что режим так называемой самоизоляции продлевается до 31 мая.

Для многих это даже приятное событие. Самоизоляция дисциплинирует. Конечно, отвлекают скайп и вайбер, вацап и мессенджеры фейсбука или гугла.

Нет, мы ждем приближения Ковида-19 не так, как Гитлер в бункере ждал приближения Красной армии, а Просперо у Эдгара По – Красной смерти. Враг этот —

маленький, незаметный, выхватывает из сотни всего человек пять-шесть, ну —

десять, но он неожиданно нагнал страху на верховное начальство.

Сталинский метод управления армией во время войны был прост: заградотряды. Тебя ждала пуля либо от своих за бегство с поля боя, либо от врага. После войны выяснилось, что и за попадание в плен тебя дома ждал лагерь. Этот высокий градус страха поддерживался и после войны: Международный красный крест вывозил советских военнопленных в Афганистане в Швейцарию, а оттуда — возвращал в СССР. Не нужно быть слишком догадливым, чтобы понять, куда именно в СССР возвращались бывшие советские военнопленные.

Полисмен возле аптеки объяснил мне, что масочно-перчаточный карантин нужен вовсе не для того, чтобы заставить сидеть дома очкариков: очки из-под маски запотевают, а руки в перчатках потеют. Главная цель — другая: проверить, как полиция или жандармерия будет наказывать за несоблюдение новых правил, а граждане — уклоняться от соблюдения этих правил. Если те и другие сговорятся за спиной начальства, т.е. режим соблюдаться не будет, значит, властям не на кого рассчитывать и в более серьезных делах.

Эпидемия, явные признаки которой населению показывают мало, обнаружила секрет полишинеля: полагаться люди могут только друг на друга. На частный бизнес положиться можно, а на государственную машину — нет.

Вот почему первым инстинктивным движением властей и было удушение частного бизнеса. Возможно, внутри самой государственной машины этот инстинкт начальства — высосать последнее из так называемых малых и средних предпринимателей — вызывает сопротивление. Но уж слишком много там скопилось людей, живущих за счет перераспределения так называемых потоков — бюджетных, теневых и кто ж его знает, каких еще?

Орда бюджетников пестра: одни молчаливо поддерживали существующий режим по старой привычке к порядку, другие даже готовы были за небольшую мзду воевать в соседней Украине за безумную идею «Новороссии». Они могли бы потерпеть, если бы на их страну напала другая страна. Но стран, желающих нападать на Россию, нет. Никто России не угрожает. Никто не угрожал России и двадцать лет назад.

Кроме одной страны. Эта страна называется Советский Союз.

Враги России, пришедшие из СССР, могут захотеть вернуть главные правила советской жизни.

Централизованное распределение еды и вещей.

Расписание выноса мусорного ведра.

Исполнение песен, предписанных худсоветом.

Получение талона на отоваривание в магазине «Березка» для приближенных.

Все свободные деньги уходили у СССР на войны в Азии, Африке и Латинской Америке.

Сейчас, говорят, осталось совсем немного. Последние по-советски удачные операции — это нефтяные войны с Саудовской Аравией и какие-то торжества «Роснефти» в Венесуэле.

Иначе говоря, Советский Союз проводит диверсию против Российской Федерации в самый неудачный момент. Одновременно с нападением коронавируса.

Оказались бесполезны и ракеты, и храмы.

И тут население Российской Федерации застыло в замешательстве.

Что-то похожее случилось в 1986 году, когда взорвалась Чернобыльская атомная станция, а Советский Союз пытался уговорить своих подданных, что все в порядке, все под контролем.

Через четыре года Советский Союз перестал существовать не вследствие Чернобыльской аварии. Просто активным гражданам стало ясно, что с советским государством каши не сваришь.

Вот уже двадцать лет Советский Союз пытается вернуться. И все борцы за СССР обозначились во всей своей красе. Начали готовить почву.

Но агенты СССР наступили на все старые советские грабли как раз перед тем, как вместо Чернобыля-86 вылез ковид-19.

Чем дольше продержится масочно-перчаточная самоизоляция, тем скорей обанкротятся и агенты влияния СССР в Российской Федерации. У населения появилось время подумать о своем будущем, а не об обнуленной советской химере.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться