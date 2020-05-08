ЕСПЧ впервые обязал Россию исполнить срочные меры по обеспечению лекарством больного ребенка

Европейский суд по правам человека впервые вынес срочное решение применить обеспечительные меры по второй статье Европейской конвенции о правах человека — о праве на жизнь. Суд постановил обеспечить шестимесячного ребенка с редким заболеванием дорогостоящим лекарством. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает «Коммерсантъ».

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В страсбургский суд обратились родители шестимесячной девочки из Ставропольского края. У ребенка еще в 2019 году было диагностировано редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Краевая врачебная комиссия предписала ребенку лечение препаратом «Спинраза».

Однако министерство здравоохранения Ставропольского края отказалось предоставить лекарство, объяснив это «отсутствием стандартов оказания медицинской помощи детям с СМА, отсутствием опыта применения лекарственного препарата, отсутствием препарата в региональном перечне для льготного отпуска лекарств, а также отсутствием критериев отбора пациентов с СМА».

В середине марта родители девочки обратились в Ленинский районный суд Ставрополя. «Несмотря на то что к тому времени уже ввели ограничительные меры и судебные заседания начали откладываться, председатель суда обеспечил рассмотрение дела онлайн, по WhatsApp, в связи с его безотлагательным характером», — рассказал газете «Коммерсантъ» адвокат семьи больного ребенка Борис Малахов. Суд встал на сторону ребенка и обязал Минздрав края обеспечить пациента лекарством.

В постановлении суда также оговаривалась необходимость немедленного исполнения решения. Однако региональные власти не стали выполнять судебное решение и спустя две недели подали апелляцию. После того как состояние здоровья ребенка ухудшилось, чтобы не затягивать дело в российских судах, юристы правозащитного проекта «Правовая инициатива» решили обратиться в ЕСПЧ со срочной жалобой на нарушение «права на жизнь», гарантированного 2-й статьей Европейской конвенции по правам человека.

Как отмечает «Кавказский узел», юрист проекта «Правовая инициатива» Ольга Киселева направила обращение в ЕСПЧ 5 мая. Суд не стал рассматривать жалобу по существу и меньше чем через сутки потребовал от России экстренных обеспечительных мер, объяснив это необходимостью сохранения жизни ребенка. Суд в Страсбурге обязал российское государство исполнить решение Ленинского районного суда города Ставрополя от 14 апреля.

Министерство юстиции России должно до 27 мая направить в ЕСПЧ информацию и документы о текущем состоянии здоровья девочки и лечении, которое ей было предоставлено».

«Спинраза» является единственным зарегистрированным в России лекарством для людей со СМА. Препарат оказывает поддерживающее действие. Ежегодно необходимо несколько уколов, стоимость одной дозы в розничной продаже составляет более 7,5 млн рублей. По данным фонда «Семьи СМА», в России примерно от трех до пяти тысяч больных спинальной мышечной атрофией. Точное число неизвестно.

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