Минздрав России порекомендовал перенести единые госэкзамены на конец лета

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал перенести единые государственные экзамены из-за пандемии COVID-19. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство «Интерфакс».

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С таким заявлением глава Минздрава выступил на заседании президиума «Единой России». Министр предложил провести ЕГЭ в конце августа – начале сентября. Традиционно экзамены проходят в мае и июне, однако, по словам Мурашко, при нынешней эпидемиологической обстановке лучше их отложить.

Идею переноса экзаменов поддержала ассоциация «Глобальные университеты», куда входит 21 российский вуз, в том числе Высшая школа экономики. В ассоциации предложили перенести ЕГЭ на конец июля.

Ранее сообщалось, что министр просвещения Сергей Кравцов 12 мая объявит о том, перенесут ли ЕГЭ или начнут проводить по изначальному графику — 8 июня.

Рекомендации главы Минздрава были переданы в министерство просвещения. Решение о переносе ЕГЭ будет принято после консультаций с Роспотребнадзором. Если испытания перенесут, новые сроки будут зависеть от динамики эпидемии после смягчения режима самоизоляции.

В некоторых регионах России учебный год было решено закончить раньше. К примеру, в московских школах учителя должны выставить итоговые оценки до 15 мая. Занятия в онлайн-формате продолжаться и после, однако, как сообщает «Эхо Москвы», участие в них останется на усмотрение школьников и их родителей. Обязательным онлайн-обучение будет лишь для учеников 9 и 11 классов, которые продолжат готовиться к выпускным экзаменам.

Во Франции выпускные экзамены пройдут частично

Напомним, во Франции школьники будут постепенно возвращаться к очным занятиям уже с 11 мая. Предполагается, что сначала к занятиям вернутся учащиеся детских садов, подготовительных классов и начальной школы, в первую очередь в районах, где возникло больше всего проблем с организацией дистанционного обучения. С 18 мая к урокам приступят ученики средней школы (коллежей), профессиональных учебных заведений, и старшеклассники (учащиеся лицеев). Сперва, правда, полноценные занятия возобновятся лишь у учеников первых и последних классов каждого цикла (начальной, средней и старшей школы). С 25 мая к учебному процессу вернутся все школьники.

Также министерство образования Франции постановило сохранить устные выпускные экзамены по французскому языку, в то время как по предметам, по которым предусмотрены письменные испытания, итоговые оценки будут выставлены по результатам контрольных работ за год. В соответствии с учебным планом, устные экзамены должны пройти с 26 июня по 4 июля. «В отличие от письменных экзаменов, устный невозможно заменить результатами контрольных», — объяснял министр образования Жан-Мишель Бланке.

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