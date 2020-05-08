В России выявили почти 188 тысяч случаев заболевания COVID-19

С начала эпидемии COVID-19 в России было выявлено 187 859 случаев заражения. В пятницу, 8 мая, оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки зафиксировали еще 10 699 случая заражения.

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В Москве за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще 5 846 раз. Общее число зараженных в столице составляет 98 522 человек.

На 24 часа от последствий заражения скончались 98 человек, 51 из них — в Москве. Всего в стране от коронавирусной инфекции умерли 1723 человека.

С начала эпидемии выздоровели 26 608 заразившихся, за сутки были выписаны 2 805 человек, 1 032 из которых проходили лечение в московских больницах.

Напомним, с 3 мая, по сообщениям оперштаба, ежедневно в России фиксируется не менее 10 тысяч новых случаев инфицирования. Также в пятницу, 8 мая, в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено почти 5 миллионов тестов на COVID-19.

Накануне, 7 мая, стало известно о том, что в Москве ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, продлили до 31 мая включительно.

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