Президенты Путин и Макрон на матче Франция-Хорватия в Лужниках 15 июля 2018 г.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса.

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Об этом по итогам телефонных переговорах сообщили в Елисейском дворце и Кремле в четверг, 7 мая.

От имени французов Эмманюэль Макрон «выразил чувства дружбы и признательности французского народа российскому народу по случаю празднования 9 мая в России Дня Победы». Президент Франции подчеркнул, что «эта общая память, которая должна нас объединять, а также ситуация, с которой столкнулись Франция, Россия и весь европейский континент, делают как никогда необходимыми выстраивание мира и стабильности на европейском континенте и во всем мире».

Макрон также выразил «солидарность Франции с Россией перед лицом пандемии». И напомнил о стратегической важности диалога между странами в сфере безопасности.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что «юбилей является общим достоянием» государств и заверил, «в частности, что в России всегда будут помнить подвиг лётчиков эскадрильи „Нормандия-Неман“, сражавшихся на советско-германском фронте».

В коммюнике Кремля говорится, что обсуждалась подготовка видеоконференции глав стран-членов Совета Безопасности ООН по вопросу борьбы с коронавирусом. В Москве также уточняют, что президенты обсудили ливийский кризис и войну в Украине.

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