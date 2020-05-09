Путин поздравил с Днем Победы «людей разных национальностей»

Президент России Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Вечному огню у Кремля и затем выступил с обращением в честь 75-летия Победы. Глава российского государства напомнил, что победу над нацизмом добывали «люди разных национальностей, стоявшие плечом к плечу».

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«Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», — заявил Владимир Путин.

При этом Путин не стал упоминать о войне, которая сейчас идет на территории Украины. Напомним, эта война, из-за которой против России были введены международные санкции, продолжается с весны 2014 года, то есть длится дольше, чем Вторая мировая.

«Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с (Великой Отечественной) войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей», — добавил президент РФ.

Путин также пообещал «широко и торжественно» отметить юбилей Победы позднее.

После обращения президента прошел воздушный парад. В нем приняли участие 75 самолетов и вертолетов.

Напомним, массовые мероприятия, которые должны были пройти в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы и в которых обещали принять участие главы нескольких иностранных государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса.

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