«Символы флага России»: самолеты изобразили французский триколор в небе над Уфой

Самолеты во время авиационного парада над Москвой 9 мая 2020 года (иллюстрация)

В День Победы 9 мая в небе над Уфой пилотажная группа изобразила французский флаг вместо российского, перепутав цвета местами. Фотографию с триколором опубликовал, а после удалил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. После в пресс-службе объяснили, что это не было ошибкой: самолеты «летали не с флагом России, а с символами флага России».

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Инцидент произошел утром 9 мая. На фотографии с проехавшей по городу военной колонной, опубликованной губернатором Хабировым, видно, что самолеты летели практически на одном уровне, а за ними шел шлейф из окрашенного дыма цветов французского флага. После снимок пропал из социальной сети политика.

Власти Башкортостана заявили, что организаторы акции не совершали ошибок, а изменение цветов флага связали с «перекрестным роспуском». «Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководства республики. — Поэтому в небе был перекрёстный роспуск. Они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами».

Руководитель пилотажной группы из трех самолетов Сергей Минигулов в комментарии порталу ProUfu также рассказал, что в планах авиаторов был «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах». «Это сложный элемент, который обрабатывается долго. Для его чёткости мы поставили белый цвет в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания на пересекающихся курсах», — заявил он, добавив, что как на репетициях, так и 9 мая, все получилось «именно так», как планировалось.

В Башкирии пилотов заподозрили в том, что они перепутали цвета флага России Но они это отрицают. Publiée par Новости Уфы и Башкирии от Proufu.ru и газеты Bonus sur Samedi 9 mai 2020

В 2015 году в Уфе также перепутали цвета российского флага. На площади Ленина в День города вывесили бело-красно-синий баннер. Инцидент объяснили «промахом компании», которая оформляла сцену.

В 2018 году во время авиашоу в День взятия Бастилии похожий случай произошел в небе над Парижем. Тогда пилот одного из девяти самолетов выпустил красный цвет вместо синего. Флаг Франции был по-прежнему различим, однако слева добавилась одна лишняя полоса. Представители французской армии признали ошибку.

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