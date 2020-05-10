«Роскосмос» подтвердил разрушение блока от российской ракеты

Находившийся на орбите топливный блок разгонного аппарата «Фрегат-СБ» разрушился 8 мая. Об этом в воскресенье, 10 мая сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Роскосмос». Накануне о разрушении блока сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

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По данным «Роскосмоса», разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая около 8 утра по московскому времени в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км. «Роскосмос» собирает измерительную информацию и уточняет количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов.

О разрушении топливного бака минувшей ночью сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, которая занимается отслеживанием объектов на околоземной орбите. Эскадрилья сообщила, что обнаружила 65 обломков блока и что взрыв не стал следствием столкновения с другим объектом.

Взорвавшийся топливный бак использовался в июле 2011 года для доставки ракетой-носителем «Зенит-2SLБ80» в космос астрофизической обсерватории «Спектр-Р». Она находилась в космосе до января 2019 года, тогда с ней была потеряна связь.

Универсальный разгонный блок «Фрегат-СБ» используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов для выведения космического аппарата на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты, а также на межпланетные траектории.

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