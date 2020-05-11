Во время репетиции военного парада к 9 мая сотни военных заболели коронавирусом

Как минимум 376 человек заразились коронавирусом Covid-19 во время репетиции парада по случаю 75-летия Победы в Москве.

«Российское руководство долго не решалось отменить парад Победы в Москве, и все это время тысячи военных приезжали на репетицию, не соблюдая мер предосторожности. В результате сотни военнослужащих, включая несовершеннолетних кадетов, заболели коронавирусом», — пишет портал журналистских расследований «Проект».

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Как минимум 376 человек заразились коронавирусом COVID-19 во время репетиции парада по случаю 75-летия Победы в Москве. Парад в итоге отменили, но военнослужащие не были помещены в карантин.

Репетиции парада Победы проходили под Москвой в деревне Алабино с конца марта до середины апреля. Тогда в стране уже были введены меры самоизоляции. Как пишет «Проект» со ссылкой на участников репетиций, не всем участникам выдавали маски, а заболевших не изолировали. По их словам, среди заразившихся – учащиеся Тверского Суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета и других частей и военных институтов.

Как отмечает портал «Проект», фактически заболевших может быть больше, так как удалось опросить участников только шести воинских частей. Всего к параду готовилось более 40 частей и учреждений Минобороны.

«Руководство учебных заведений до последнего не хотело признать масштаб эпидемии, количество заболевших занижали», – отмечает «Проект». Так во время визита представителя Минобороны в московский Военный университет «зараженных курсантов просто посадили за парты».

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