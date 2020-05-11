В Amnesty International заявили о военных преступлениях Москвы и Дамаска в Сирии

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что сирийские и российские силы несут ответственность за нарушения международного гуманитарного права на северо-западе Сирии. «Эти нарушения составляют военные преступления»,— говорится в докладе организации, опубликованном в понедельник,11 мая.

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Amnesty International зафиксировала 18 атак, совершенных сирийскими и российскими войсками на севере Сирии в период с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года. Главным образом речь идет о провинции Идлиб, где с начала марта было введено перемирие. Правозащитники утверждают, что были проведены три наземные атаки, остальные удары были нанесены авиацией: семь операций провела российская авиация, две — сирийская, и четыре удара были нанесены совместно.

В докладе говорится, что «зафиксированные атаки сирийских и российских правительственных сил повлекли за собой множество серьезных нарушений международного гуманитарного права», так как «не были направлены на конкретный военный объект» и нарушили иммунитет, предоставленный гражданским лицам и объектам. «Эти нарушения составляют военные преступления»,— отмечается в документе. В своем докладе Amnesty International ссылается на данные о перемещении российской и сирийской авиации и на свидетельства гражданских лиц.

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения в том, что атаки по гражданским целям в Сирии совершаются преднамеренно. Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев прокомментировал доклад правозащитной организации. «Тех, кому не дает покоя Сирия, раздражает не война, а мир. Российско-турецкие договоренности о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы явно работают, что недавно отмечал и генсек ООН», — приводит слова Косачева РИА-Новости.

Amnesty International также выразила обеспокоенность по поводу скорого завершения срока действия резолюции Совета безопасности ООН о трансграничной помощи Сирии, который истекает 10 июля. Если договоренность не будет продлена, гуманитарная помощь сирийским жителям должна будет координироваться с Дамаском. В докладе подчеркивается, что глобальный санитарный кризис в связи с пандемией COVID-19 усугубляет гуманитарное положение в регионе, система здравоохранения которого истощена. Amnesty International призвала международные организации, а также страны, оказывающие сирийским жителям гуманитарную помощь, подготовить дополнительный план поддержки в борьбе с распространением и лечением коронавирусной инфекции.

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