Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 220 тысяч

В понедельник, 11 мая, оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции в России сообщил, что за последние сутки зафиксировали еще 11 656 случаев заражения. С начала эпидемии в стране COVID-19 был диагностирован у 221 344 человек.

Реклама Читать далее

За 24 часа в Москве выявили еще 6169 случаев заражения, 1079 — в Московской области. В оперштабе по-прежнему отмечают, что почти у половины новых пациентов инфекция протекает без клинических проявлений.

По данным университета Джона Хопкинса, Россия вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. На первом месте США (1 329 799), на втором — Испания (224 350).

От последствий заражения за сутки скончались 94 пациента. Всего с начала эпидемии умерли 2009 человек. За сутки еще 5495 человек поправились, из них 4032 проходили лечение в московских больницах. Количество выздоровевших за весь период достигло 39 801.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии COVID-19 было сделано более 5,6 млн тестов для выявления нового вируса, около 188 300 — за последние сутки.

Напомним, в России неделя до 11 мая была нерабочей. Агентство «Интерфакс» в воскресенье, 10 мая, сообщало, что Владимир Путин обсудит продление нерабочего периода в стране и после 12 мая. Об этом агентству рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться