COVID-19: Владимир Путин объявил об окончании нерабочего периода

Владимир Путин объявил о том, что эпидемиологическая ситуация в России позволяет завершить длящийся с 30 марта период нерабочих дней и с 12 мая начать этап смягчения ограничений.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел совещание, посвященное эпидемиологической обстановке, и анонсировал новые меры поддержки населения и экономики страны.

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Российский президент объявил о том, что эпидемиологическая ситуация позволяет завершить длящийся с 30 марта период нерабочих дней и с 12 мая начать этап смягчения ограничений. При этом Путин подчеркнул, что выход из введенного санитарного режима не может быть одномоментным. «Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий», — заявил глава государства. Планы поэтапного смягчения ограничений подготовили главы регионов. В дальнейшем они также продолжат корректировать этот процесс в зависимости от ситуации в регионе.

Проведение массовых мероприятий в стране пока остается под запретом. Также обязательным остается соблюдение всех санитарных профилактических правил. Ограничения сохраняются для представителей наиболее уязвимых групп населения — людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

С начала эпидемии в России, по словам президента, число больничных коек, оборудованных для лечения COVID-19, выросло с 29 тысяч до 130 тысяч, был подготовлен запас оборудования, необходимого для оказания помощи.

Президент анонсировал новые меры поддержки граждан, в первую очередь — семей с детьми. Он постановил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля, установить ежемесячную выплату в 5000 рублей на ребёнка семьям с детьми до трех лет, а с 1 июня провести разовую выплату в 10 000 рублей на каждого ребёнка с трех до 16 лет.

Владимир Путин подчеркнул, что требуется подготовить условия для возобновления работы предприятий основных отраслей экономики — строительства, промышленности, связи, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. «По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля», — заявил Путин. Президент объявил о введении с 1 июня кредитной программы поддержки занятости для НКО в социальном секторе и для предприятий, работающих в наиболее сильно пострадавших отраслях.

Он также сообщил о списании налоговых и страховых взносов за второй квартал для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате пандемии.

Коснулся президент и помощи самозанятым гражданам — им будет возвращен налог на доход за 2019 год. Также они получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, для совершения фискальных выплат.

Наконец, Путин объявил о специальной доплате для медицинских и социальных работников: врачи получат 40 тысяч рублей за двухнедельную смену в период с 15 апреля по 15 июня, а при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч. Социальные работники получат 25 или 35 тысяч соответственно.

Напомним, в Москве режим самоизоляции сохраняется и после 12 мая. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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