В Красноярске жертвам насильника выписали протоколы о нарушении самоизоляции

В Красноярске жертвам сексуального насильника и самому подозреваемому выписали протоколы о нарушении самоизоляции

В Красноярске на двух девушкек, ставших жертвами сексуального насилия на улице, полиция составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Такой же протокол составили на подозреваемого. Об этом 12 мая сообщает порта «Тайга.инфо».

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Материалы о нарушении режима самоизоляции полиция направила в комиссию, рассматривающую дела по статье 9.1 регионального закона об административных нарушениях («невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»). В районной администрации должны решить — штрафовать девушек или нет. На вопросы журналистов в пресс-службе администрации не ответили, сообщает телеканал «ТВК Красноярск».

22 апреля девушки 17 и 18 лет, пострадавшие от сексуального насилия на улице, обратились к патрульным. «На улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся», — сообщили в МВД.

По подозрению в изнасиловании задержали ранее судимого красноярца 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

В МВД заявили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в связи с введенными из-за пандемии ограничениями.

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