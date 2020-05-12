В Петербурге пятеро пациентов погибли при пожаре в «коронавирусной» больнице

В Петербурге пятеро пациентов погибли в результате пожара в отделении реаниации больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге утром 12 мая в отделении реанимации больницы Святого Георгия, принимающей пациентов с коронавирусом, произошел пожар. По информации ТАСС, в результате пожара погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

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В МЧС сообщили, что площадь возгорания в отделении реанимации на шестом этаже больницы составила десять квадратных метров. Пожар потушен. Ведомство подтвердило, что в результате возгорания есть погибшие в отделении реанимации, но не назвало число жертв. Из здания эвакуировали 150 человек.

По данным источника «Интерфакса», в отделении реанимации от перегрузки мог загореться аппарат ИВЛ. «Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара», — сказал собеседник агентства.

Прокуратура Выборгского района начала проверку соблюдения в больнице требований противопожарной безопасности. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Больница Святого Георгия еще с середины марта была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар для приема пациентов с коронавирусом.

Ранее, 9 мая пожар произошел в московской больнице № 50, также принимающей больных COVID-19. Жертвой возгорания стал один пациент. По некоторым данным, причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ.

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