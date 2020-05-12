Дмитрий Песков и Татьяна Навка сообщили, что госпитализированы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая рассказал агентству «Интерфакс», что госпитализирован с коронавирусом. Жена Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка рассказала Daily Storm, что тоже находится в больнице с COVID-19.

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«Чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — рассказала Татьяна Навка.

«Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда», — добавила Навка, отметив, что с ее мужем «все в порядке».

«Да, заболел. Лечусь», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о своем самочувствии агентству «Интерфакс».

В комментарии ТАСС он сообщил, что не контактировал лично с Владимиром Путиным больше месяца.

Ранее о заражении новым коронавирусом сообщили премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

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