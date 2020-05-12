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Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19

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Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом
Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом AFP
RFI

По данным института Джонса Хопкинса, к 12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 после США, обойдя Испанию. Как сообщает федеральный штаб по борьбе с эпидемией, в России выявлено 232 тысячи случаев заражения коронавирусом. 

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За последние сутки в России выявили еще 10 899 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев (5392) зафиксировали в Москве и Подмосковье (1063). С начала эпидемии в России выявлено более 232 тысячи случаев. Выздоровевших — 43 512 человек, летальных исходов — 2116.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев заражения зафиксировано в США (более 1,3 млн). Россия с 232 тысячами подверженных случаев вышла на второе место, обойдя Испанию, где на данный момент зафиксировано 227 тысяч случаев заражения.

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