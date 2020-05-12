Силовики увезли якутского шамана Габышева в психиатрическую больницу

Якутского шамана Александра Габышева, дважды отправлявшегося в Москву для «изгнания Путина», силовики задержали и увезли в психиатрическую больницу. Об этом 12 мая «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

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По словам «Прянишникова», дом, где проживает Габышев, штурмовали не менее 20 сотрудников ОМОНа. «В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — сообщил он.

С чем связано задержание, пока неизвестно. В день задержания к Александру Габышеву несколько раз приходили люди, представившиеся медработниками, чтобы забрать биоматериал для теста на коронавирус. Ранее неизвестные пытались поместить Габышева в обсерватор.

Свой первый пеший поход в Москву из Якутии для совершения обряда «изгнания Путина» Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, предпринял весной 2019 года. Поход привлек внимание СМИ, по дороге к нему стали присоединяться сподвижники. В Чите шаман провел митинг. Поход оборвался 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, где ночью Габышева задержали силовики. На него завели дело о призывах к экстремизму. Шамана вернули в Якутск на самолете, где психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Затем Габышева отпустили под подписку о невыезде.

В декабре 2019 года шаман вновь отправился пешком из Якутии в Москву в сопровождении двух сподвижников и четырех лаек. В день повторного выхода шамана из Якутска там было 44 градуса мороза. На этот раз поход оборвался уже через два дня. Габышева и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции и снова выбрали в отношении шамана меру пресечения в виде подписки о невыезде. В протоколе указано, что при вручении повестки к следователю Габышев достал самодельный меч и порвал им форменную куртку полицейскому. В конце декабря с шамана сняли подписку о невыезде.

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