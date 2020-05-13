В России за сутки выявили еще более 10 тысяч случаев заражения COVID-19

С начала эпидемии в России COVID-19 был диагностирован у 242 271 человека.

В среду, 13 мая, оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции в России сообщил, что за последние сутки зафиксировали еще 10 028 случаев заражения.

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По данным оперштаба, 4703 новых случая было выявлено в Москве. Всего в столице с начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 126 тысяч раз.

Сообщается, что с начала эпидемии в стране было проведено более 5,98 миллионов тестов, а COVID-19 был диагностирован у 242 271 человека. По данным специалистов из университета Джонса Хопкинса, среди стран, где выявлено больше всего случаев заражения, Россия продолжает занимать второе место. На первом месте печального рейтинга — США (1,37 млн случаев).

За прошедшие сутки в результате заражения скончались 96 человек. Всего за время эпидемии 2212 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции.

За все время эпидемии в России выздоровели 48 003 заразившихся, а 4491 пациент покинул больницы в течение последних суток.

Напомним, накануне стало известно о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом. Ранее о заражении COVID-19 сообщили премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

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