В России после пожаров в больницах запретили использовать аппараты ИВЛ «Ростеха»

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая погибли пятеро пациентов. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ

Аппараты ИВЛ модели «Авента-М», из-за которых, предположительно, произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, запретили использовать в России. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

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Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Предприятие, входящее в госкорпорацию «Ростех», недавно получило госзаказ на 5,7 тысяч аппаратов ИВЛ и нарастило объемы производства.

Машины, недавно выпущенные на уральском заводе, использовались в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. В Москве погиб один пациент, в Петербурге — пятеро. Оба медучреждения принимали зараженных коронавирусом.

О возгорании аппаратов ИВЛ сообщали источники российских информационных агентств. Главврач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий подтвердил, что причиной пожара в отделении реанимации 12 мая стал один из аппаратов «Авента-М», которые больница получила 1 мая.

Эти же модели аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода закупили Соединенные Штаты. Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило накануне, что аппараты «Авента-М» никогда не использовались в больницах США. Пресс-секретарь агентства Джанет Монтези отметила, что эти аппараты держали в резерве на случай необходимости. По ее словам, штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда доставили эти машины, сейчас возвращают российские аппараты ИВЛ в FEMA «из предосторожности».

Как писал РБК, США закупили аппараты, произведенные компанией, которая находится под американскими санкциями. Уральский приборостроительный завод входит в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), состоящий в составе «Ростеха». КРЭТ в ходит в самый жесткий санкционный список США с 2014 года. Однако в самом КРЭТ сообщили, что поставляют аппараты ИВЛ только для российских больниц. Источник РБК в «Ростехе» предположил, что аппараты американская сторона могла купить у дилеров со складов, а не у КРЭТ напрямую.

Причем сначала в российском посольстве в США назвали отправленное медоборудование гуманитарной помощью. Однако позже выяснилось, что поставка не была безвозмедной.

Ранее полемика возникла вокруг российской гуманитарной помощи Италии. Итальянская La Stampa со ссылкой на «политические источники высокого уровня» сообщила, что 80% российских поставок оказались «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

21 апреля «Ростехе» заявили, что получили заявки от 45 стран на покупку более 28 тысяч аппаратов ИВЛ. Однако, как подчеркнула госкорпорация, пока все мощности ориентированы на покрытие внутреннего спроса. Экспортные поставки планируется осуществить в июне—июле.

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