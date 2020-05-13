Госдума одобрила дистанционное голосование на выборах и референдумах

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон о возможности голосовать на выборах и референдумах всех уровней по почте и дистанционно. Об этом в среду, 13 мая, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, кандидаты на выборах смогут собирать подписи через портал «Госуслуги».

Речь идет о поправках в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». За поправки проголосовали 249 депутатов. 79 выступили против.

Как отмечает РИА Новости, необходимость проведения дистанционного голосования будет определять ЦИК. По словам одного из авторов поправки, депутата-единороса Дмитрия Вяткина, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по Конституции. Это голосование регулируется отдельным законом.

Вяткин заявил «Интерфаксу», что принятие поправок обусловлено пандемией коронавируса. По его словам, это не обязанность, а возможность для ЦИК предоставить избирателям дополнительные формы голосования.

Как писало накануне издание «Проект», поправки в закон были разработаны не в нижней палате парламента, а напрямую в Кремле. Как заявил источник издания, близкий к администрации президента, «новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин».

Единый день голосования в регионах намечен на 13 сентября 2020 года.

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