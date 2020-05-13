100-летняя москвичка вылечилась от COVID-19 — ее выписали из больницы в день юбилея

100-летняя москвичка Пелагея Пояркова вылечилась от COVID-19 — ее выписали из больницы в день юбилея.

Заразившая коронавирусной инфекцией москвичка Пелагея Михайловна Пояркова вылечилась и была выписана из больницы 13 мая, в день своего столетнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

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В учреждении сообщили, что Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице. У ее соседки по палате диагностировали коронавирусную инфекцию. Так она заразилась и попала в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированный под прием пациентов с COVID-19.

В центр москвичка «поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой».

Она стала первым в России столетним пациентом, выздоровевшим после заражения коронавирусом.

«Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня Пелагея Михайловна живет вместе с дочкой и зятем» — говорится в сообщении ФМБА.

В апреле из больницы французского города Безансона выписалась 100-летняя пациентка, также вылечившаяся от COVID-19. Ноэми Баральди, итальянка по происхождению, участвовала в итальянском движении сопротивления. 1 мая ей исполнился 101 год.

В Испании 113-летняя Мария Браньяс, которую называют старейшей жительницей страны, также выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом агентству AFP заявили 13 мая в доме престарелых в каталонском городе Олот, где живет Браньяс. В учреждении заявили, что у нее почти не было симптомов болезни в то время, как несколько пансионеров умерли от COVID-19.

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