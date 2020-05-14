Дело Керимова: прокуратура Ниццы заключила соглашение с покупавшей виллу фирмой

Прокуратура Ниццы объявила о заключении соглашения со швейцарской фирмой, которую обвиняли в том, что она купила виллы на мысе Антиб «для российского миллиардера Керимова» по заниженной стоимости. Как сообщает AFP, в результате соглашения фирма заплатила 1,4 млн евро.

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Заключение соглашения подтвердил агентству прокурор Ниццы Ксавье Боном. Швейцарская фирма Swiru Holding AG согласилась заплатить штраф на общую сумму 1,4 млн евро», а также доплатила через свой филиал более 10,3 миллионов евро французской налоговой, говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Ниццы также подчеркнул, что сам господин Керимов ранее, 14 ноября 2019 года, уже был переведен по этому делу о «пособничество в уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами» из статуса обвиняемого в статус «ассистированного свидетеля». В тот же день компании Swiru Holding AG было предъявлено обвинение в «соучастии в уклонении от уплаты налогов».

Через фирму, в частности, был куплен самый известный из приписываемых Керимову объектов недвижимости на Лазурном берегу: вилла Hier. Прокуратура утверждала, что стоимость только одной этой виллы, по документам купленной за 35 млн евро, была занижена почти на 100 млн.

Прокурор Ниццы также добавил, что для некоторых других фигурантов дело еще не закрыто (ранее сообщалось о предъявлении обвинений нотариусу, адвокату, агенту недвижимости...).

Напомним, российский сенатор Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Прокуратура Ниццы заявляла, что Керимов может быть причастен к незадекларированным сделкам с недвижимостью с целью уклонения от уплаты налогов, а также к незаконному ввозу во Францию от 500 до 750 миллионов евро.

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