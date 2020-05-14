На фоне «залпа фейков»: в России «остановили рост заболеваемости» коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова (слева) заявила, что в России остановили рост заболеваемости коронавирусом. На фото: совещание в Кремле с президентом Путиным 29.01.2020.

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в стране «на сегодняшний день» остановили рост заболеваемости коронавирусом. При этом чиновница в одной фразе сделала два разных утверждения (цитата по агентству «Интерфакс»): «У нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный». Ранее в МИД России назвали «залпом фейков» публикации в западных СМИ о том, что российские власти занижают число жертв.

Реклама Читать далее

Как сообщает агентство, заявление Попова сделала в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет в эфир телеканала «Россия-1» в ближайшее воскресенье. Попова также подчеркнула: «Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день».

Ранее, как сообщало агентство РИА-Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «залпом фейков» публикации газет New York Times и Financial Times о том, что в России занижают статистику по заболевшим и умершим от коронавируса. Захарова увидела «явно один почерк и там, и там», подчеркнув, что ей «это видно невооруженным взглядом».

Как отмечает «Интерфакс», чиновница заявила, что российский МИД направит письма в редакции FT и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную информацию. Письма подготовлены и «завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», — сказала Захарова. Она также заявила о том, что российское дипломатическое ведомство подготовило «соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Азуле», а также «в секретариат ООН, в качестве примера той самой „инфодемии“, к борьбе с которой призвал мир генсек ООН Гуттериш».

Выводы о занижении уровня смертности от коронавируса в России журналисты Financial Times, в частности, сделали на основе данных об общем числе смертей за апрель в Москве и Санкт-Петербурге, которое оказалось значительно выше, чем в среднем за последние годы.

Следует отметить, что о значительном занижении числа жертв COVID-19 сообщали не только иностранные СМИ, но и российские, в том числе, «Новая газета», которая вынесла эту тему на обложку своего последнего номера. «Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей», — написала «Новая». В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли эти данные.

Согласно данным российского правительственного оперативного штаба, 14 мая число выявленных в стране за сутки случаев COVID-19 впервые со 2 мая опустилось ниже «отметки» в 10 тысяч — до 9 974. Всего в России сейчас числится 252,2 тыс. заболевших и 2305 умерших от коронавируса.

При этом, например, во Франции, где зарегистрировано почти 180 тысяч случаев заболевания, число жертв в десять с лишним раз выше: более 27 тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире после США по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться