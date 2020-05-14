Шамана Габышева поместили в коронавирусный обсерватор психдиспансера

На следующий день после штурма дома шамана Александра Габышева его адвокат выяснила, что Габышева поместили в коронавирусный обсерватор психоневрологического диспансера в Якутске. Связаться с подзащитным адвокату не удается. Об этом русской службе RFI сообщил координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников. Эта организация предоставила якутскому шаману адвоката после того, как на него завели дело об экстремизме осенью 2019 года, после его первого похода в Москву для обряда «изгнания» Владимира Путина.

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12 мая группа бойцов ОМОНа штурмовала дом, где проживает Габышев. Шамана задержали, без обуви, в согнутом состоянии вывели к машине и увезли в якутскую психиатрическую больницу. За несколько дней до этого неизвестные дважды приходили к Габышеву, требовали сдать анализы на коронавирус и пытались отвезти его в обсерватор.

По словам Алексея Прянишникова, заведующий одного из отделений психоневрологического диспансера сообщил, что Габышева поместили в обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. Но официального подтверждения от руководителей психдиспансера пока нет, дозвониться до них не удалось. «Со слов заведующего одного из отделений, первые руководители — главный врач, заместитель главного врача, главная медсестра — якобы находятся на удаленной работе в режиме самоизоляции», — рассказал Прянишников.

Адвокат Ольга Тимофеева подала адвокатский запрос на имя главврача психоневрологического диспансера с требованием дать официальный ответ относительно нахождения там Александра Габышева, статуса, в котором он там находится и оснований его помещения в психдиспансер. Ольгу Тимофееву к подзащитному не допускают из-за карантина. По телефону связаться с Габышевым не удается. Сам он тоже не звонил, хотя людей в обсерваторах не ограничивают в праве на общение с внешним миром.

По словам координатора «Правозащиты Открытки», оснований для помещения Габышева в коронавирусный обсерватор нет: Габышев соблюдал режим самоизоляции, симптомов не было ни у него, ни у его родственников, которыми он проживает. 8 мая, когда к ним во второй раз пришли медики, они сдали тесты на коронавирус, но результатов пока нет. «Было предъявлено некое донесение от врача 3-й поликлиники о том, что Александр якобы контактировал с неким пациентом, который имеет подтвержденный диагноз коронавирус. В этом донесении нет ни имени, ни фамилии этого пациента. (…) Александр, начиная с декабря месяца 2019 года, не покидал пределы дома. У них скромный частный деревянный дом, немаленький приусадебный участок. Даже на территорию этого участка к нему никто не заходил», — объясняет Алексей Прянишников.

Исключением стал визит самого Прянишникова к Габышеву в самом начале марта. В дом к шаману координатор правозащитной организации не заходил. «Постоял с ним на дистанции метра в два-три. Мы с ним поговорили на улице возле дома. Он извинился, сказал, „ты с большой земли приехал“. Тогда эта история с коронавирусом начиналась, не было режима самоизоляции, но все-таки он просил не подвергать риску», — продолжает он и подчеркивает, что как раз в коронавирусном обсерваторе у Габышева есть риск заразиться при контакте с больными COVID-19.

Тем временем 14 мая истекает срок в 48 часов для того, чтобы больница обратилась с иском в суд о принудительной госпитализации. Пока нет информации о поступивших в суд материалах. «По всей видимости, решили не идти по пути недобровольной госпитализации» в психиатрический стационар, — говорит Прянишников. Он не исключил, что Габышева изолируют в коронавирусном обсерваторе на 14 дней.

Координатор «Правозащиты открытки» напоминает, что в сентябре 2019 года Габышева уже пытались поместить в психиатрическую больницу. «Эта линия была намечена еще в сентябре 2019 года, когда его задержали. Они уже тогда пытались его тогда поместить, под давлением получив от него согласие на добровольную госпитализацию. Адвокаты буквально в коридоре его уже поймали и настояли на том, что это согласие нужно отозвать», — напоминает Прянишников.

Алексей Прянишнков напоминает, что Габышев объявлял о планах в очередной раз выдвинуться в Москву в июне этого года. Он предполагает, что его задержали в связи с тем, что в некоторых регионах начали снимать режим самоизоляции после очередного обращения Владимира Путина.

«Несмотря на все старания дискредитировать Габышева или сделать так, чтобы о нем забыли, у него по-прежнему большая общественная поддержка, все его злоключения постоянно вызывают большой общественный резонанс и большой интерес СМИ», — отмечает Прянишников.

Кто такой Александр Габышев?

Александр Габышев называет себя шаманом-воином. Весной 2019 года он начал пеший поход в Москву из Якутии для совершения обряда «изгнания Путина». Поход привлек внимание СМИ, по дороге к нему стали присоединяться сподвижники. В Чите шаман провел митинг. Поход оборвался 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, где ночью Габышева задержали силовики. На него завели дело о призывах к экстремизму. Шамана вернули в Якутск на самолете, где психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Затем Габышева отпустили под подписку о невыезде.

В декабре 2019 года шаман вновь отправился пешком из Якутии в Москву в сопровождении двух сподвижников и четырех лаек. В день повторного выхода шамана из Якутска там было 44 градуса мороза. На этот раз поход оборвался уже через два дня. Габышева и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции и снова выбрали в отношении шамана меру пресечения в виде подписки о невыезде. В протоколе указано, что при вручении повестки к следователю Габышев достал самодельный меч и порвал им форменную куртку полицейскому. В конце декабря с шамана сняли подписку о невыезде.

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