На полях будет больше замен: в России в июне возобновится чемпионат по футболу
Опубликовано: Отредактировано:
Российский футбольный союз возобновит чемпионат страны в премьер-лиге с 21 июня. Решение принято на заседании исполкома РФС. Играть будут при пустых трибунах, а кроме того, командам разрешат проводить по пять замен в матче вместо трех.
Таким образом будет возобновлен футбольный сезон 2019/20, приостановленный в середине марта из-за эпидемии коронавируса.
После возобновления чемпионата матчи будут проходить без зрителей, «но мы уверены, что болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», заявил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.
Турниры второго и третьего дивизиона — Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги — решено завершить.
Россия сейчас занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться