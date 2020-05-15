На полях будет больше замен: в России в июне возобновится чемпионат по футболу

Чемпионат России завершится без зрителей на трибунах.

Российский футбольный союз возобновит чемпионат страны в премьер-лиге с 21 июня. Решение принято на заседании исполкома РФС. Играть будут при пустых трибунах, а кроме того, командам разрешат проводить по пять замен в матче вместо трех.

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Таким образом будет возобновлен футбольный сезон 2019/20, приостановленный в середине марта из-за эпидемии коронавируса.

После возобновления чемпионата матчи будут проходить без зрителей, «но мы уверены, что болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», заявил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Турниры второго и третьего дивизиона — Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги — решено завершить.

Россия сейчас занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

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