ФСИН признала применение насилия к 415 заключенным при подавлении бунта под Ангарском

Сотрудники ФСИН применили «физическую силу и специальные средства» в отношении 415 заключенных при подавлении бунта в колонии №15 под Ангарском Иркутской области 10 апреля. Об этом говорится в ответе правового управления ФСИН на запрос основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

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В письме подчеркивается, что сотрудники ФСИН не применяли огнестрельного оружия. Всех осужденных обследовали медработники, их состояние оценили как удовлетворительное, говорится в документе. «Жалоб и обращений от осуждённых не поступало», — уверяет ФСИН.

Антирекорд: врио начальник ПУ ФСИН сообщил мне, что в отношении (!!!) 415 заключённых в Иркутской ИК-15 спецназ и бойцы... Publiée par Vladimir Osechkin sur Jeudi 14 mai 2020

«Впервые за всю историю современной России руководство ФСИН России санкционировало массовое избиение в качестве наказания и расправы над протестующими, открыт „ящик Пандоры“, это новый виток репрессий, которые власти теперь даже не скрывают. И происходит это в условиях пандемии и запрета адвокатам посещать своих подзащитных. (…) Это акция устрашения не только для всех заключенных в России, но и для оппозиции и вообще всего общества», — говорит Владимир Осечкин в комментарии RFI.

По словам основателя Gulagu.net, действия бойцов штурмового отряда были незаконны, оснований для применения физической силы и спецсредств не было. По закону, при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, сотрудник уголовно-исполнительной системы обязан предупредить о намерении их применения, предоставив достаточно времени для выполнения своих требований.

«Один из сотрудников иркутского ГУФСИН отправил нам короткое видео, на котором зафиксирован штурм спецназа [при подавлении бунта в ангарской ИК-15]. На этих кадрах видно, как сотрудники ОСН (отряд специального назначения) ГУФСИН по Иркутской области матерятся, оскорбляют и унижают осужденных, которые либо лежат на асфальте, либо сидят на корточках лицом в пол и уже выполняют приказы сотрудников. На этом видео и согласно данным от осужденных в ИК-15, никакого нападения на сотрудников ФСИН не было, никто из сотрудников не пострадал при штурме, заключенные высказывали лишь законные и мирные требования прекратить произвол и пытки и провести расследование по фактам избиений, который практиковались в колонии № 15. Но вместо этого их избили, причем избили всех поголовно, кто находился в промзоне колонии», — рассказывает Владимир Осечкин.

Правозащитник отмечает и то, что до сих пор ФСИН не опубликовала ни одного видео подавления бунта, хотя закон обязывает сотрудников ФСИН фиксировать на видеорегистраторы процесс применения силы, чтобы избежать необоснованных действий силовиков.

Ранее адвокат фигуранта дела Антона Обаленичева Дмитрий Дмитриев рассказал, что заключенных ИК-15, перевезенных после бунта в СИЗО-1 в Иркутске, постоянно избивают. Сообщалось также, что родственникам и адвокатам не разрешают видеться с осужденными.

Бунт в ангарской ИК-15

О бунте в ИК-15 под Ангарском стало известно 10 апреля. По данным правозащитников, заключенные штрафного изолятора колонии вскрыли вены, протестуя против избиения одного из осужденных. Позднее на территории промзоны колонии начался пожар. Бунт был подавлен спецназом. На территории зоны нашли тело умершего заключенного. Позднее заключенный, получивший тогда травму позвоночника, скончался в больнице. По данным правозащитников, при подавлении бунта пострадали не менее 300 заключенных.

О числе пострадавших и погибших при подавлении бунта ФСИН не сообщает. Служба выдвигает другую версию причин бунта. По данным ведомства, группа осужденных 9 апреля напала на надзирателя, а на следующий день совершила поджог. Бунт в ангарской колонии ФСИН называет заказным. Следственный комитет завел на заключенных уголовные дела о дезорганизации деятельности колонии и массовых беспорядках.

Представители российских правозащитных организаций призвали власти провести открытое расследование случившегося в ангарской колонии. Правозащитная организация «Русь сидящая» в связи с инцидентом обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, а также к спецдокладчику организации по вопросам пыток и бесчеловечного обращения Нильсу Мельцеру.

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