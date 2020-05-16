В России за сутки выявили 9,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние 24 часа выявили 9 200 новых случаев заражения Covid-19. Это самый низкий суточный показатель с начала мая. Об этом в субботу утром, 16 мая, сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (3 505), Подмосковье (937), Санкт-Петербурге (525) и Нижегородской области (229). У 44,8% от тех, у кого за последние сутки подтвердился Covid-19, 44,8% не было никаких симптомов.

От последствий коронавируса, по официальным данным, в России скончались 2 537 человек, в том числе 119 — за последние сутки. Это самый высокий суточный показатель смертности с начала эпидемии. Число выздоровевших за сутки составило 4 940 человек. Общее число выздоровевших, по данным оперативного штаба, достигло 63 166.

Россия занимает второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев выявлено в США (1,44 млн). На третьем месте находится Великобритания, где на 15 мая зафиксировано больше 237 тысяч случаев.

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