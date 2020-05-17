В России за последние сутки выявили 9709 новых случаев заражения коронавирусом

Тест на антитела в одной из больниц Москвы

За последние сутки в России диагностировали 9 709 новых случаев заражения Covid-19. Общее число официального зарегистрированных случаев в стране достигло 281 752 человек. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Больше всего новых случаев диагностировано в Москве (3 855), Московской области (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской (281) и Свердловской (160) областях.

За сутки от последствий коронавируса скончались 94 пациента. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 631 смерть больных с коронавирусом. Выздоровели 67 373 пациентов.

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа было проведено 259,7 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в России сделали 6,9 миллионов тестов.

При этом в Дагестане, который в официальной статистике находится на пятом месте среди российских регионов по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, помимо 3 371 подтвержденного диагноза Covid-19, более 10 тысяч человек заболели внебольничной пневмонией.

С подтвержденным диагнозом коронавируса, по данным властей республики, умерли 29 человек. Еще 657 пациентов скончались от внебольничной пневмонии. Об этом заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову.

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