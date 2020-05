Еврокомиссия обвинила близкие к Кремлю источники в распространении фейков о коронавирусе

Официальный представитель Еврокомиссии по внешним делам Петер Стано заявил, что источники, близкие к российским властям, распространяют ложные новости о коронавирусе в Европе. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild. По словам чиновника, эта дезинформация может повлиять на общественное здравоохранение в Европе.

Как заявил Петер Стано, источники, близкие к Москве и поддерживаемые на уровне государства, распространяют информацию для того, чтобы подорвать доверие к местным властям. Он уточнил, что речь идет в том числе о теориях заговора, однако не привел примеры конкретных публикаций.

Петер Стано не в первый раз обвиняет российские СМИ в распространении фейков, связанных с эпидемией коронавируса в Европе. В середине марта во время брифинга в Брюсселе он подчеркивал, что Еврокомиссия пытается отслеживать подобную информацию и бороться с ней. Тогда Стано заявлял, что Россия не признает причастность к таким проектам.

В Кремле также отвергли обвинения в распространении ложных новостей: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать эту информацию «с точки зрения здравого смысла».

11 апреля Петер Стано дал интервью изданию Голос Америки. В нем он сказал, что российские источники испольуют «любые» истории в качестве информации о коронавирусе. «Просто дайте волю воображению, и вы найдете пример такой дезинформации. Например, связанные с Россией медиа утверждали, что новости о распространении коронавируса – фейк, поскольку коронавируса не существует. Через несколько дней те же медиа сообщили, что, на самом деле, это смертельная угроза человечеству и речь идет о конце света», –приводит Голос Америки слова Стано.

Ранее Россия также обвинила западные СМИ в распространении ложной информации, связанной с коронавирусом. По мнению российских политиков, статьи The New York Times и Financial Times, в которых ставится под сомнение официальная информация о числе жертв COVID-19 в России, не соответствует действительности. Российский МИД потребовал опровергнуть содержание материалов и пообещал принять меры в отношении изданий.

