За сутки в России выявили еще 8 926 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили еще 8 926 случаев заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в оперативном штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Таким образом, общее число официально зарегистрированных случаев инфицирования в России достигло 290 678 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 3 238. Всего в столице коронавирусную инфекцию диагностировали у 146 062 человек.

За сутки зафиксирован 91 летальный исход. За все время эпидемии в стране от последствий заражения коронавирусом умерли 2 722 человека.

Полностью поправились с начала эпидемии 70 209 заразившихся, из них 2 836 — за прошедшие сутки.

По данным оперштаба, за последние 24 часа было проведено 259,7 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в России было проведено 7,1 миллионов тестов.

«Интерфакс» в понедельник, 18 мая, сообщает со ссылкой на Роспотребнадзор, что коэффициент распространения COVID-19 в России составляет 0,90, в Москве этот показатель снижается и сейчас равен 0,73. Коэффициент отражает среднее количество людей, которых может заразить один больной до его помещения в изоляцию, и учитывается при принятии решений о смягчении санитарных ограничительных мер, введенных для сдерживания эпидемии.

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