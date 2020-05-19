В России количество выявленных случаев COVID-19 достигло почти 300 тысяч

Всего в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 149 607 человек

Количество случаев COVID-19, выявленных с начала эпидемии в России, достигло 299 941. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 19 мая, сообщили, что за последние сутки зафиксировали еще 9 263 случая инфицирования.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 3 545. Всего в столице коронавирусную инфекцию диагностировали у 149 607 человек. Еще 898 случаев зафиксировали за 24 часа в Подмосковье, 453 — в Петербурге.

За сутки от последствий COVID-19 скончались еще 115 человек. По официальным данным, за все время эпидемии в стране после заражения коронавирусом умерли 2 837 человека.

Полностью поправились за все время наблюдения 76 130 заразившихся, из них 5 921 — за прошедшие сутки.

Накануне, 18 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов готовы начать поэтапное смягчение ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Напомним, сам премьер-министр также переболел COVID-19. В этот вторник Мишустин официально вернулся к исполнению обязанностей главы правительства.

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