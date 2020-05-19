Егор Жуков подал в ЕСПЧ жалобу на преследование по политическим мотивам

Бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили российские СМИ со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».

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Напомним, в августе 2019 года студент Высшей Школы Экономики Егор Жуков был арестован по делу о беспорядках на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Однако позднее обвинение было скорректировано — вместо участия в беспорядках ему предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности в видеороликах на его YouTube-канале. В декабре 2019 года Жуков получил три года условно, ему также было на два года запрещено администрирование сайтов и ведение видеоблога. Суд счел, что в четырех видеороликах Жуков призывал к мятежу, созданию препятствий работе госучреждений, а также к борьбе с действующей властью.

Глава пресс-службы «Агоры» Вадим Мещеряков рассказал, что в жалобе Жукова говорится, что его уголовное преследование осуществлялось по политическим мотивам. Как сообщает газета «Ведомости», в распоряжении которой оказалась копия направленного в ЕСПЧ документа, в нем указано, что было нарушено право Жукова на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения. Таким образом была нарушена статья 18 Европейской конвенции о пределах использования ограничений в отношении прав. Эта статья запрещает применение ограничений для целей отличных от тех, для которых они были предусмотрены.

Руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, комментируя жалобу Егора Жукова, напомнил, что ЕСПЧ ранее рассматривал жалобы на нарушение статьи 18, поступавшие от Алексея Навального и Владимира Гусинского.

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