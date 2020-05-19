«Медиазона»: В России самая высокая смертность от коронавируса среди медиков

По подсчетам «Медиазоны», каждый 15-й умерший от COVID-19 в России – это медик.

«По подсчетам "Медиазоны", в России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы», – пишет издание на основании своего собственного исследования.

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За основу для исследования «Медиазона» взяла «Список памяти» – созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. 18 мая в нем было 222 имени. Издание проверило данные врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19.

По подсчетам издания, на 18 мая в России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Из «Списка памяти» журналисты исключили 19 случаев: «шестерых врачей из других стран, семерых медиков, не практиковавших во время пандемии, и шесть смертей, не связанных с заражением коронавирусом». «Из оставшихся 203 случаев нам удалось найти подтверждение гибели 165 человек, – пишет «Медиазона».

Кроме этого, издание нашло официальную информацию о восьми случаях, которых 18 мая в списке не было.

В частности, авторы материала отмечают, что власти Дагестана официально объявили о 40 случаях гибели врачей от коронавируса. При этом в «Списке памяти» говорится о 34 медиках из этой республики. 27 из них удалось «поименно подтвердить». «Мы сочли официально подтвержденным весь "Список памяти" по Дагестану и прибавили к нему шесть человек, чьи данные нам неизвестны», – пишет «Медиазона».

Таким образом, «если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране – это медик», отмечают журналисты. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.

Если оценивать долю смертей медиков от общего числа умерших от коронавирусной инфекции в России, то по оценкам «Медиазоны», оно составляет 7%. При этом, в Великобритании, где умерли не менее 180 врачей, а общее число жертв COVID-19 – около 34 тысяч человек, доля медиков составляет только 0,5%. В США этот показатель составил 0,48%, в Италии — 0,65%, в Испании — 0,27%.

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