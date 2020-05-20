Стрелков (Гиркин) заявил о «моральной ответственности» за сбитый «Боинг»

Бывший руководитель вооруженных сил самопровозглашенной «Донецкой народной республики» взял на себя «моральную ответственность» за сбитый на востоке Украины малайзийский Boeing-777. Об этом он заявил изданию The Times. Жертвами авиакатастрофы 17 июля 2014 года стали 298 человек.

Реклама Читать далее

В интервью журналисту Игорь Гиркин заявил, что «не сбивал самолет», но поскольку участвовал в вооруженном конфликте, то чувствует свою «моральную ответственность». Ранее об этом же бывший сотрудник ФСБ и экс-глава «минобороны ДНР» рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В интервью Гордону Стрелков-Гиркин заявил, что «ополчение не сбивало» самолет, летевший рейсом MH17, но признал себя «косвенно ответственным»за трагедию и добавил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом. На дальнейшие вопросы о трагедии 17 июля Стрелков отвечать отказался и добавил, что не сомневается в участии в произошедшем украинской стороны.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года возле села Грабово под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

17 июля 2014 года около 18 часов по московскому времени штаб Игоря Гиркина (Стрелкова) отчитался о сбитом под Торезом (Донецкая область) военно-транспортном самолете Ан-26 ВВС Украины. Позже в Украине заявили, что Ан-26 не вылетал 17 июля в Донбасс. Примерно в это же время и в этом же районе была потеряна связь с Boeing-777.

В докладе международной следственной группы утверждается, что выпустивший ракету по пассажирскому «Боингу» зенитно-ракетный комплекс «Бук»доставили из России, а потом вернули обратно. Следствие и журналисты также установили конкретные имена людей, отвечавших за операцию. В Москве все обвинения отрицают.

В почти четырехчасовом интервью Гордону Игорь Гиркин, воевавший в Донбассе под псевдонимом Стрелков, рассказал также, что по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан и несколько бойцов ДНР за мародерство и пытки. Одного из них Стрелков расстрелял сам.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться