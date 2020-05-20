Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч человек

В России за последние сутки подтверждено 8 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за последние сутки в России 9 262 человека. Об этом в среду, 20 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Общее число официально установленных случаев заражения достигло 308 705 человек.

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Число новых выявленных случаев в Москве за последние сутки составило 2 699 человек. Это самый низкий прирост с 29 апреля. При этом, по данным московских властей, число выздоровевших москвичей за последние сутки составило 5 440 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения российской столицы.

Помимо Москвы в российских регионах больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Подмосковье (+903), а также впервые на третье место по темпам прироста вышел Красноярский край (+504), обогнав Санкт-Петербург (+455). 257 новых случаев заражения за сутки выявлено в Нижегородской области, больше ста — в Ростовской, Свердловской, Ярославской, Калужской и Брянской областях.

По официальным данным, от последствий коронавируса в России за последние 24 часа скончались 135 человек, в том числе 75 — в Москве. У 45,9% выявленных за последние сутки зараженных не было клинических проявлений болезни. С начала эпидемии в России проведено свыше 7,5 млн тестов.

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