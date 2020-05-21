В России подтвердили еще 8849 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили еще 8849 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией — на 85 больше, чем днем ранее. Общее число зараженных в России, по официальным данным, составляет 317 554 человека. Об этом 21 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За минувшие сутки в России подтвердили 127 летальных исхода от COVID-19. Больше всего — в Москве (68 летальных исходов). Всего с начала эпидемии в России, по официальным данным, от последствий коронавируса скончались 3099 человек. Выздоровел 92 861 человек. Под медицинским наблюдением остаются более 277 тысяч пациентов с коронавирусом.

Накануне в Дагестане сообщили, что в республику прибыла группа из шести врачей Минздрава России, чтобы помочь местным специалистам. На прошлой неделе министр здравоохранения республики сообщил о двойном учете заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониям. По его словам, от внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек. По данным оперштаба на тот момент, в Дагестане от COVID-19 скончались 27 человек. Республика Дагестан, по официальным данным, на пятом месте среди регионов России по числу заболевших.

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