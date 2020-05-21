Единый государственный экзамен начнется в России 29 июня

В России единый государственный экзамен начнут сдавать 29 июня. Об этом в четверг, 21 мая, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.

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В виду исключительных обстоятельств, связанных с эпидемией, школы выдадут аттестаты всем выпускникам без экзаменов, а сдавать ЕГЭ будут лишь выпускники, планирующие поступать в вузы в 2020 году. Владимир Путин отметил, что приемные кампании начнутся в вузах в августе. Он также упомянул о том, что школьники, которые по каким-то причинам не смогут сдать экзамен в конце июня или не собираются поступать в университет сразу после выпуска, будут иметь возможность сдать ЕГЭ в течение года.

Министр образования России Сергей Кравцов заявил, что сдача ЕГЭ будет организована с учетом всех санитарных требований безопасности: в помещениях будут проводить дезинфекцию, экзаменующихся рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, им также предоставят нужные средства защиты. И организаторам, и школьникам на входе в место проведения экзамена будут измерять температуру. ЕГЭ по русскому языку, который сдает наибольшее количество выпускников, пройдет в два потока, чтобы гарантировать безопасные условия проведения испытания.

Напомним, в марте из-за пандемии COVID-19 было решение перенести запланированную на конец мая кампанию ЕГЭ на 8 июня. Затем министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал перенести экзамены на более поздний срок.

Во Франции подробности сдачи выпускных экзаменов станут известны в конце недели

Во Франции школьники начали постепенно возвращаться к очным занятиям с 11 мая. Согласно плану, предложенному министерством образования, 25 мая к учебному процессу смогут вернуться все желающие.

Также министерство образования Франции постановило сохранить устные выпускные экзамены по французскому языку, в то время как по предметам, по которым предусмотрены письменные испытания, итоговые оценки будут выставлены по результатам контрольных работ за год. «В отличие от письменных экзаменов, устный невозможно заменить результатами контрольных», — объяснял министр образования Жан-Мишель Бланке. В соответствии с учебным планом, устные экзамены должны пройти с 26 июня по 4 июля.

Газета Le Figaro в четверг, 21 мая, сообщает, что министерство образования Франции опубликует документ, регламентирующий проведение устных испытаний и выставление итоговых оценок, в конце недели.

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