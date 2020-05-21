Правительство России выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автомобильной промышленности. Об этом стало известно в четверг, 21 мая, во время заседания правительства.

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Как сообщил 21 мая премьер-министр, на поддержку автопрома будет выделено 25 млрд руб. (более 300 млн евро). Из этой сумы пять млрд будет потрачено на закупку автомобилей скорой помощи, а оставшиеся 20 млрд пойдут на поддержку спроса – лизинг, автокредитование и госзакупки.

В апреле уровень продаж новых автомобилей упал в России на 72,4% из-за того, что автодилеры были вынуждены приостановить или ограничить свою деятельность, отмечают в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Существенного роста продаж в мае не предвидится, говорилось в пресс-релизе АЕБ от 12 мая.

В своем обращении 24 апреля президент России Владимир Путин напомнил, что в автопроме работают около 300 тысяч человек и призвал «подставить плечо производителям и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию» — поддержать программы льготного автокредитования и совершать дополнительные госзакупки у автопроизводителей.

Двенадцать автопроизводителей (в том числе московский завод «Рено Россия») вошли в перечень системообразующих предприятий Минпромторга РФ и смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, объявил президент.

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