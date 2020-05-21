AP: В России почти 10 тысяч медиков заразились коронавирусом

По подсчету агентства Associated Press, в России около девяти с половиной тысяч медиков заразились коронавирусом.

По подсчету агентства Associated Press, в России около девяти с половиной тысяч медиков заразились коронавирусом.

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«Официальные заявления и новостные сообщения из более чем 70 российских регионов свидетельствуют о том, что не менее 9479 медицинских работников были инфицированы в прошлом месяце, более 70 умерли», — пишет AP в четверг, 21 мая.

При этом сами медики, считают, что умерших от COVID-19 их коллег гораздо больше. В их «списке памяти» к 21 мая 255 имен. «Медиазона» сообщала о минимум 186 медработниках, скончавшихся от COVID-19 в России.

Российские ведомства не сообщали данных по заражениям и летальным исходам от COVID-19 среди врачей и других сотрудников медицинских учреждений. Об этом упоминали чиновники в некоторых регионах. Так, например, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщал о 40 скончавшихся врачах от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в республике. 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в Москве заразились около двух тысяч врачей.

В материале AP говорится о сложностях, с которыми сталкиваются российские медработники в условиях пандемии. Среди них низкие зарплаты, недоверие, нехватка оборудования, угрозы увольнением.

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